РИАМО - 24 мар. В новой Москве завершили строительство дорог для обеспечения работы инфекционного центра на 60%, сейчас возводят дополнительные выезды на Калужское шоссе протяженностью по 450 метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В общей сложности построено и будет проложено порядка 26 километров дорог различного назначения. Из них 9,2 километра полностью готовы – это временные пути подъезда и внутренняя дорожная сеть, необходимая для обеспечения работы техники на площадке», – рассказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что еще 17 километров составят постоянные дороги, их эксплуатируют после окончания строительства. Работы выполнили уже на 60%, за десять дней планируется закончить весь объем.

«Для обеспечения беспрепятственных выездов Калужское шоссе будет расширено на протяжении 800 метров от деревни Голохвастово до деревни Бабенки», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что для организации удобного подъезда к инфекционному центру строят дополнительные выезды на Калужское шоссе протяженностью по 450 метров каждый.

По его словам, на территории инфекционного центра построили более 1 километра дорог для подъезда к инженерным блокам и для обеспечения связей на площадке.

Сейчас ведется строительство выезда на магистраль А107 «Московское малое кольцо» протяженностью 2,7 километра и шириной 9 метров. Все выезды обеспечат движение по одной полосе в каждом направлении.

Строительную площадку инфекционного центра в поселении Вороновское новой Москвы посетил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что 12 марта работники приступили к строительству и на сегодняшний день объемы работ завершены на 40%.

Собянин рассказал, что объект получается гигантский – около 80 тысяч квадратных метров, 500 с лишним коек, из них половина реанимационных. Такого состава коечного фонда с таким объемом реанимации в Москве ни в одной больнице нет. Это самая современная и эффективная больница.

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