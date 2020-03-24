РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал 97-летнему ветерану ВОВ, участнику Сталинградской битвы, генерал-майору в отставке, жителю микрорайона Заря Балашихи Ивану Добровольскому специальную коляску для прогулок, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с председателем объединенного совета ветеранов микрорайона Заря Алексеем Дедовым навестил фронтовика в день его рождения, выполнив обещание подарить удобную коляску для прогулок во дворе.

«Иван Леонтьевич передвигается с помощью ходунков, но старые ранения дают о себе знать, и для прогулок на улице ему нужна была специальная коляска. Подобрали по размеру, чтобы входила в лифтовую кабину, для удобства колеса на резиновых пневмошинах отстегиваются с помощью специальной кнопки, и их можно легко мыть, есть регулировка подлокотников, ремень безопасности с замком, антиопрокидыватели для преодоления уклонов», – сказал Ефимов.

Коляску сразу собрали, и ветеран уже опробовал дополнительное средство для прогулок.

Добровольский поблагодарил депутата за подарок. В ходе беседы он рассказал гостям о своем детстве (в крестьянской семье Добровольских было 9 детей), тяжелых боях под Сталинградом, как освобождал Украину и Польшу, о военной службе в Советской Армии, которой он отдал 50 лет.

Дедов отметил, что Добровольский – легендарный человек, который после выхода в отставку создал Совет ветеранов микрорайона Заря в Балашихе и 30 лет возглавлял его. Помогал не только фронтовикам и вдовам, но и занимался общегородскими вопросами.

«Сегодня из 240 участников Великой Отечественной войны, проживавших в Заре, в строю осталось лишь четыре ветерана. И нет для них ничего важнее внимания и такого вот разговора по душам», – подчеркнул Дедов.

В конце встречи Ефимов пожелал фронтовику крепкого здоровья и пригласил на торжественный митинг в честь 75-летие Победы в Балашихе.

Иван Добровольский награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Берлина».

Закончил войну 11 мая 1945 года на реке Эльбе. После возвращения домой продолжил военную карьеру, окончил академию связи, служил в войсках противовоздушной обороны в Североморске, Хабаровске, Московском округе, уволился в 1987 году.