РИАМО - 24 мар. По данным ежедневного мониторинга департамента торговли и услуг города Москвы, покупательская активность в столице снизилась и вернулась к нормальному уровню, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«После ажиотажа зафиксировано снижение покупательской активности <…>. Дефицита продуктов в магазинах города нет, поэтому у жителей нет никакого повода для беспокойства», – сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Немерюк добавил, что публикации фотографий «пустых полок» в социальных сетях были связаны с временными затруднениями с выкладкой продуктов по ряду товарных групп, но не с отсутствием продуктов.

Стабилизировался спрос на продукты и товары первой необходимости. В результате в магазинах произошел рост остатков по позициям, на которые в последнее время наблюдался повышенный спрос.

Всего проверили более 2,5 тысяч розничных магазинов.

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