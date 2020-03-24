РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Рабочие «Подольского комбината благоустройства» приступили к дезинфекции автобусных остановок в городском округе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«МБУ «Подольский комбинат благоустройства» в настоящее время проводит обработку дезинфицирующими составами остановок общественного транспорта по всему городу с целью нераспространения коронавирусной инфекции. Работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Руководство комбината просит жителей округа относиться к дезинфекторам с пониманием, так как данные работы проводятся в целях общей безопасности.