РИАМО - 24 мар. Чтобы пенсионеры могли отличить волонтера акции #Мывместе от мошенника, его оснастят бейджем с номером телефона, по которому можно будет подтвердить его личность, сообщил журналистам во вторник председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

«Все волонтеры в ближайшее время будут оснащены специальными бейджами в рамках акции #Мывместе. Он будет желтого цвета, как и логотип нашей акции. На бейджике будет номер телефона, по которому пожилые люди могут позвонить и уточнить, является ли этот человек волонтером», – сказал Савчук.

По его словам, при необходимости волонтер также будет готов предъявить паспорт. Удостовериться в легитимности действий волонтера можно будет, позвонив в региональный штаб проекта – в течение недели по всей стране развернули 85 региональных волонтерских штабов.

Всероссийская акция объединила активных граждан и сотни организаций в борьбе против распространения и последствий пандемии коронавируса. По номеру горячей линии 8 (800) 200-34-11 все желающие могут позвонить и попросить о помощи. К примеру, волонтеры доставляют продукты или медикаменты на дом пожилым людям.

Узнать обо всех направлениях работы акции и способах присоединиться к волонтерской деятельности можно на сайте.

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