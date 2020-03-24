РИАМО - 24 мар. Всероссийский цифровой диктант стартует 28 марта, он проверит компьютерную грамотность жителей страны и их умение защититься от онлайн-мошенников, сообщил журналистам во вторник директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проектного офиса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

«Цифровая грамотность должна повышаться. <…> Буквально в эту субботу мы запускаем всероссийскую акцию «Цифровой диктант». Он стартует с 28 числа. И мы видим, что это не просто опрос людей, какими компетенциями они обладают, где у них слабые места. Это еще и помощь им бороться с теми самыми злоумышленниками в интернете. И учиться отличать фейковые новости от настоящих», - рассказал Плуготаренко.

По его словам, цифровой диктант пройдет в течение двух недель. Организаторы намерены поднять настроение участникам, которые находятся в изоляции для защиты от коронавируса. Кроме того, они хотят показать, как не оказаться жертвой мошенников, которые активизировались на просторах интернета в условиях кратного возрастания интернет-трафика, когда множество людей вынуждены сидеть дома.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>