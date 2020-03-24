РИАМО - 24 мар. В Подмосковье задержали подозреваемых в двух разбойных нападениях, одно из них произошло с применением огнестрельного оружия, в сумме злоумышленники украли 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками управления уголовного розыска столичного главка совместно с коллегами из УВД по ЦАО, ФСБ России и Росгвардии задержаны пятеро подозреваемых в разбойных нападениях», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные подозреваются в том, что в апреле 2019 года на Устьинской набережной в Москве разбили молотками боковые стекла автомобиля, выстрелили несколько раз из огнестрельного оружия и украли пять миллионов рублей. Водителя госпитализировала скорая помощь.

В октябре того же года подозреваемые напали, избили металлическими прутьями двоих мужчин и похитили у них 7,5 миллиона рублей во дворе дома на Краснохолмской набережной, которая находится в центре столицы.

По фактам преступлений возбудили уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой». Следствие установило, что нападения были совершены одними и теми же людьми.

В городе Дзержинский в Подмосковье подозреваемых задержали, они оказались приезжими из ближнего зарубежья в возрасте от 29 до 40 лет.

Задержанных заключили под стражу, устанавливается их причастность к другим преступлениям.