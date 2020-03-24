РИАМО - 24 мар. Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией, в рамках которой любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«При звонке на бесплатную горячую линию ‪8 800 707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Длительность консультаций не ограничена, в среднем она составляет 15 минут. На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники. Все финансовые расходы на создание и поддержку этого сервиса взял на себя Сбербанк.

«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции, не выходя из дома», - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Помимо медицинской консультации, пользователям сервиса DocDoc в течение недели станут доступны бесплатные онлайн-консультации психологов.

Основатель сервиса телемедицины DocDoc Дмитрий Петрухин рассказал, что операторы call-центра могут помочь с техническими вопросами, такими как: меры снижения риска заражения вирусом, правила поведения при карантине, способы тестирования коронавирусной инфекции. В том случае, если вопрос медицинский, позвонившему будет предоставлена консультация квалифицированного врача.

Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина.

На данном этапе более 4 тысяч частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 миллионов человек. За это время DocDoc собрал более 300 тысяч отзывов о врачах.

Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На данный момент компания является лидером по оказанию телемедицинских услуг в России.

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