РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске в микрорайоне Шепчинки начался ямочный ремонт дорожного полотна на улицах Ватутина и Чехова, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Николай Степанов.

Ямочный ремонт является одним из способов поддержания дорог в необходимом эксплуатационном состоянии.

«Всего в Подольске с начала 2020 года выявлено 1287 ям, из них 1081 устранена, еще 206 находятся в работе. В микрорайоне Шепчинки на улице Ватутина 24 марта горячим асфальтом во время ямочного ремонта заделают шесть ям, на улице Чехова - пять ям. Гарантия на работы составит около года. Также асфальтовое полотно на Ватутина частично заменят в течение 2020 года», - сказал Степанов.

По его словам, с 25 марта ямочный ремонт асфальта будет проходить на улицах Чайковского, Лапшенкова и Станционная.