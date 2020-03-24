РИАМО - 24 мар. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о поддержании эпидемиологической и санитарно-гигиенической безопасности в столичной подземке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Онищенко, который ранее работал главным санитарным врачом Московского метрополитена, пояснил, почему столичное метро не только одно из самых красивых, но и одно из самых безопасных.

«Шестьдесят процентов пассажиров (в московском метро - ред.) перевозятся в вагонах повышенной комфортности с приточно-вытяжной вентиляцией и обеззараживанием воздуха при помощи ультрафиолета. Это делается в том числе в час пик на самых переполненных линиях», – сказал Онищенко.

Благодаря замене подвижного состава в скором времени все пассажиры подземки будут ездить в современных вагонах с вентиляцией и УФ-обеззараживанием.

Онищенко добавил, что перегонные тоннели в метро регулярно дезинфицируют специальными средствами, которые подаются под большим давлением. Такая «помывка» помогает избавиться от пыли и большого количества микроорганизмов. Кроме того, на постоянной основе в подземке моют станции и обеззараживают поручни.

«Чистота московского метро просто поражает – мы проводили соответствующие замеры и выяснили, что в метрополитене воздух чище, чем на улицах и даже в некоторых парках», – подчеркнул первый зампред комитета Госдумы.

Он также отметил, что главной мерой по поддержанию чистоты воздуха в метро является режим вентиляции – в транспортную систему регулярно закачивается воздух из зеленых зон.

«Постоянное вентилирование подземного пространства помогает поддерживать в метро не только оптимальный температурный режим, но и необходимый химический состав воздуха», – заключил Онищенко.