РИАМО - 24 мар. Более 90 человек трижды в день обрабатывают специальными антибактериальными средствами все зоны, с которыми контактируют пассажиры на станциях Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Более 90 сотрудников обрабатывают турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы, кассовые окна, а также лавочки и стойки SOS. Работники используют специальные средства без хлора и запаха, рекомендованные Роспотребнадзором», - говорится в сообщении.

Кроме того, проводится дезинфекция подвижного состава - воздух в вагонах обеззараживают, а кассиры и контролеры используют средства индивидуальной защиты и регулярно обрабатывают руки антисептиком.

В столице за минувшие сутки зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения по России выросло до 495.

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