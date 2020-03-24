РИАМО - 24 мар. Предложение установить запрет на выдачу лекарственных препаратов в постаматах на законодательном уровне выдвинул в ходе онлайн-конференции председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, генеральный директор сети аптек «Столичка» Евгений Нифантьев.

«Разрешить доставку лекарственных препаратов (необходимо - ред.) только по месту пребывания жителя. Законодательно установить запрет на выдачу лекарственных препаратов в постаматах, на выдачу лекарственных препаратов в пунктах выдачи заказов, за исключением тех пунктов выдачи заказов, которые располагаются в лицензированных аптеках. Там есть возможность выдать препарат лицензированным работником, а препарат будет храниться в надлежащих условиях», – сказал Нифантьев.

Он добавил, что также необходимо разработать перечень лекарственных препаратов, допущенных для дистанционной торговли по степени их опасности для здоровья.

«Разделить, что может доставлять курьер, а что может доставлять человек с медицинским или фармацевтическим образованием», – пояснил Нифантьев.

По его словам, необходимо ввести в отношении отдельных групп лекарственных препаратов ограничения по количеству единиц препарата, допустимых для продажи онлайн. Это необходимо для того, чтобы люди не могли заказать через интернет, к примеру, 50 упаковок антибиотиков, так как на лекарства должен быть разумный спрос.