РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. С начала текущего года на дорогах Домодедова устранили порядка 400 ям, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Оперативно распознать повреждения дорожного полотна позволяет система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры.

«В этом году в Домодедове оцифровано 1,2 тысячи ям, из которых порядка 400 уже отремонтированы», - говорится в сообщении.