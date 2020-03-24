РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Во вторник в 11 домах Подольска временно отключили горячую воду из-за работ на теплотрассе, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе во вторник (24 марта - ред.) временно отключена горячая вода потребителям по адресам: Красногвардейский бульвар, дома №№1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5, 5А; Пахринский проезд, дома №№8, 10, 12», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.