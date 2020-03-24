РИАМО - 24 мар. Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве задержали руфера, который проник на крышу жилого дома на Космодамианской набережной ради фото, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект находится под охраной, поэтому после проникновения постороннего на крышу сработала сигнализация.

«Прибывшие росгвардейцы обнаружили на крыше дома неизвестного гражданина. Мужчина пояснил, что проник на крышу дома, чтобы сделать несколько снимков. Для дальнейшего разбирательства задержанный 22-летний житель Подмосковья был передан сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

Руферы — экстремалы, которые покоряют крыши, лазают по уступам на фасадах, пожарным лестницам и водосточным трубам.