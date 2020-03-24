РИАМО - 24 мар. Организаторы всероссийской акции взаимопомощи при коронавирусе #МЫВМЕСТЕ планируют создать онлайн-тест, который поможет на дому выявлять симптомы коронавируса, сообщил журналистам во вторник председатель совета ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы dobro.ru Артем Метелев.

«Мы с коллегами из профильных служб планируем разработать онлайн-тест по определению симптомов коронавируса. Для того, чтобы, если человек находится в зоне риска, он обращался на горячую линию правительства стопкоронавирус.рф, там консультировался, врача себе вызвал на дом», - рассказал Метелев.

Он также уточнил, что возможность выявлять симптомы коронавируса на дому поможет жителям страны оставаться в режиме самоизоляции.

«Важно, чтобы люди не шли сами в поликлинику, чтобы они сами не гуляли по улице, когда находятся в состоянии наличия всех этих симптомов», - добавил Метелев.

Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ работают по всей стране и помогают, прежде всего, пожилым людям, находящимся на карантине, с доставкой продуктов и медикаментов на дом. Узнать обо всех сферах деятельности многогранного проекта и стать волонтером можно, посетив сайт мывместе2020.рф. Горячая линия акции: 8 (800)-200-34-11.

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