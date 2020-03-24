РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Передать показания приборов учета и подать заявление в отделение МособлЕИРЦ в Мытищах можно дистанционно в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции МособлЕИРЦ рекомендует своим клиентам временно воздержаться от посещения клиентских офисов и воспользоваться удобными дистанционными сервисами. По телефонам и email-адресам клиентских офисов можно получить консультацию напрямую от специалистов управления «Мытищи»: 8(495)374-51-91 (добавочный 2552) или по электронной почте: mytishchi@mosobleirc.ru. Передать показания приборов учета и подать заявление в расчетный центр жители могут на вышеуказанный адрес электронной почты, а также через специальные ящики, установленные перед входом в клиентские офисы МособлЕИРЦ», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что воспользоваться дистанционными сервисами можно также через Единый личный кабинет, который позволяет пользоваться всеми услугами ЕИРЦ не выходя из дома.

«В личном кабинете можно передавать показания приборов учета, без комиссии оплачивать ЖКУ, управлять несколькими лицевыми счетами, направлять заявления и консультироваться со специалистами. Зайти в личный кабинет можно с сайта мособлеирц.рф, с сайта mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт». По телефонам контактного центра можно получить справочную информацию, проконсультироваться и передать показания. Телефоны единого контактного центра МособлЕИРЦ: 8(495)374-51-61, 8(496)245-15-99. График работы - ежедневно с 08:00 до 22:00», - добавил Азаров.

Он подчеркнул, что через аккаунты МособлЕИРЦ в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram можно получить ответы на вопросы, связанные с расчетами и начислениями за ЖКУ, актуальный режим работы размещен на сайте (мособлеирц.рф).

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