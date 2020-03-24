РИАМО - 24 мар. В столице за минувшие сутки зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения по России выросло до 495, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах. В Москве – 28 случаев», – говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки возросло с 438 до 495.

Все заболевшие ранее прибыли из стран, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Всех зараженных поместили в инфекционные боксы.

Кроме того, установлены лица, которые контактировали с инфицированными ранее. Их поместят под медицинское наблюдение.

За последние сутки выздоровели пять человек, в частности, один пациент в Московской области, один – в Кемеровской области, еще трое – в Красноярском крае. За весь период всего выписали 22 человека.

Всем прибывшим из-за рубежа необходимо самоизолироваться на 14 дней, а при симптомах заболевания нужно сразу вызывать врача на дом.

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