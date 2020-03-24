РИАМО – 24 мар. В России проходит волонтерская акция «Мы Вместе», на горячую линию которой с просьбой о помощи обратились свыше 4,5 тысяч человек, сообщил журналистам во вторник руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

В России с 21 марта в рамках акции #Мывместе (мывместе2020.рф) открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят предложить помощь в период эпидемии коронавируса.

«Мы изначально стартовали с прямой линии, единого номера, на который уже сейчас поступило более 4,5 тысяч обращений. Это обращения от людей старшего возраста, которые оказались дома, потому что соблюдают режим безопасности, а также те, кому нужна та или иная помощь», – сказал Кузнецов.

По его словам, после запуска прямой линии стало понятно, что запросов о помощи может быть гораздо больше. Тогда был создан объединенный проект – акция #Мывместе. В настоящее время ее работа направлена на помощь пожилым людям, которые наиболее уязвимы при пандемии коронавируса, и вынуждены соблюдать режим самоизоляции.

Чтобы обратиться за помощью к волонтерам акции необходимо позвонить по номеру: 8 (800) 200-34-11. Кроме того, на сайте можно определить, каким образом каждый желающий может быть полезным в такой непростой ситуации.

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