РИАМО - 24 мар. Департамент торговли и услуг города Москвы проведет проверку после публикаций о том, что некоторые столичные магазины не обслуживают покупателей с банковскими картами из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в некоторых небольших несетевых столичных магазинах отказываются принимать к оплате банковские карты из-за страха перед распространением коронавируса.

«Мы проведем проверки, все подобные попытки ограничить в правах покупателей будут пресекаться. Случаев подтверждения отказа оплаты товаров банковскими картами в ведомство не поступало», - сказал министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В ведомстве напомнили, что клиенты имеют право рассчитываться за услуги и товары удобными им способами.

Департамент попросил граждан в случае возникновения проблем с оплатой товаров и услуг банковскими картами незамедлительно сообщать об этом в органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции.

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