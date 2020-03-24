РИАМО – 24 мар. Спрос на товары продовольствия среди жителей России вырос в четыре раза за прошедшую неделю, сообщил журналистам во вторник президент Ассоциации компаний интернет-торговли «АКИТ» Артем Соколов.

По его славам, на предыдущей неделе был зафиксирован бум заказов из-за того, что огромное количество компаний перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, а часть людей, которые вернулись из зарубежных стран, находятся в режиме самоизоляции.

«Они (граждане - ред.) ведут, на мой взгляд, себя совершенно правильно и по отношению к другим гражданам в том числе, потому что не подвергают жизнь и здоровье других людей опасности. Мы видим колоссальное увеличение заказов продуктов питания – в четыре раза увеличилось количество заказов», – сказал Соколов.

Управляющий директор «Перекресток Онлайн» Леонид Довладбегян добавил, что компания ощутила на себе огромный рост спроса. По его словам, в какие-то моменты он возрастал в семь раз.

Президент АКИТ отметил, что спрос также вырос на товары категории электроники и бытовой техники. Люди стали в два раза чаще покупать ноутбуки и офисные аксессуары – компьютерные мыши, гарнитуры, клавиатуры и то, что может пригодиться для работы на дому. При этом спрос увеличился и на детские товары, в частности, на детское питание и подгузники.

Директор по связям с государственными органами Сергей Кучушев также обратил внимание на увеличение спроса в некоторых категориях. Спрос на технику в интернет-магазине Ozon вырос в два раза, а спрос на книги – в три раза.