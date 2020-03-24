РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации Подольска Валерий Боярко вручил подарки и цветы ветерану труда Людмиле Якушиной к 80-летнему юбилею, сообщается на странице Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«Свой 80-летний юбилей 23 марта отмечала ветеран труда, жительница поселка Дубровицы Людмила Якушина. Ей были вручены поздравительная открытка от губернатора Московской области Андрея Воробьева, подарки и цветы», - сказал Боярко.

Он отметил, что лично поздравил ветерана труда с юбилеем вместе с представителями совета ветеранов «Дубровицкий».