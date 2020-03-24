РИАМО - 24 мар. Еще у шести жителей Подмосковья подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления», – говорится в сообщении.

В России на данный момент зафиксировано 444 случая заражения, 17 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день в мире выявлено свыше 387 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.

Жителям Подмосковья старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля. В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8 800 550-50-30.

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