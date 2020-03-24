РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Офисы МФЦ в подмосковных Мытищах перейдут на новый режим работы до 14 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщается на странице «МФЦ Мытищи» в соцсети «ВКонтакте».

Руководствуясь рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлением губернатора Московской области от 23 марта 2020 №136-ПГ в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 26 марта по 14 апреля МБУ «МФЦ Мытищи» переходит на новый режим работы.

«Прием и выдача документов осуществляется только в офисах города Мытищи по адресам: улица Карла Маркса, дом №4 и улица Мира строение 32/2 (ТЦ «4 Daily»). Время приема граждан с 08:00 до 20:00. Перерывы на санитарную обработку проводятся с 12:00 до 12:30 и с 16:00 до 16:30. Указанные офисы будут работать только по предварительной записи через телефон единого контактного центра: 8(800)550-50-30. Самостоятельная запись через порталы временно приостановлена», - говорится в сообщении.

Все остальные офисы МБУ «МФЦ Мытищи» на период с 26 марта по 14 апреля будут закрыты. А именно отделения, расположенные по адресам: ТОСП Пирогово, поселок Пироговский, улица Пионерская дом №4А, ТОСП Марфино, село Марфино, улица Зеленая, строение 10, окно приема в здании банка «Возрождение», ЦМФЦ в здании «Стройтекс», улица Мира, дом №7, корпус 1.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>