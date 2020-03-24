РИАМО - 24 мар. В столице начали доследственную проверку по факту смерти 40-летнего мужчины в одной из частных медицинских клиник, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 23 марта. Установлено, что мужчина обратился в медицинское учреждение для проведения ринопластики.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти)», - сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.