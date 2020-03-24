РИАМО - 24 мар. Порядка 1,8 миллиона пожилых жителей Москвы попадают под действие указа столичного градоначальника Сергея Собянина об обязательном карантине для лиц старше 65 лет, сообщает «Интерфакс».

«По данным столичного департамента труда и социальной защиты, всего в столице живут почти 1,8 миллиона человек старше 65 лет», – говорится в сообщении.

Ранее Собянин издал указ, который обязывает пожилых москвичей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или у кого ослаблен иммунитет, самоизолироваться дома или на даче. Выходить в магазин и аптеку стоит только в случае крайней необходимости. Данные меры введены из-за того, что пожилые граждане – это группа повышенного риска по заражению коронавирусом.

Режим карантина будет действовать с 26 марта до 14 апреля 2020 года. Самоизолированные пожилые граждане также получат адресную соцпомощь в размере 4 тысяч рублей.

Те, кому необходимо соблюдать режим самоизоляции, могут при необходимости обратиться за получением больничного листа для предоставления по месту работы или учебы, позвонив по номеру 8-495-870-45-09 или заполнив анкету на mos.ru.

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