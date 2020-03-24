РИАМО - 24 мар. Ажиотажный спрос на продукты питания и товары первой необходимости в российских магазинах продержался неделю и теперь спал, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Неделю назад россияне массово скупали продовольствие и продукты первой необходимости в магазинах. <…> Однако неделю спустя в магазинах все спокойно, а полки ломятся от изобилия товаров», — отмечается в материале.

Представители магазина «Ашан» в столичном районе Люблино отметили, что в период ажиотажа особой популярностью пользовалась гречка, макароны, крупы, консервы, соль, мука, охлажденная курица и туалетная бумага. В очереди на кассах люди проводили как минимум 40 минут.

По словам представителя компании X5 Retail Group, которая объединяет магазины «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка», для обеспечения повышенного спроса были увеличены поставки социально значимых товаров, пересмотрена логистика. Кроме того, у персонала отменили отпуска и ввели дополнительные смены для сотрудников магазинов.

Ранее в связи с массовым ажиотажем президент России Владимир Путин призвал граждан не делать больших продуктовых запасов, которые могут испортиться.

Как отметил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Андрей Марголин, на массовую скупку продуктов россиян толкнула память о перестройке 1991 года. Однако разъяснения со стороны властей помогли уменьшить панику. Кроме того, спрос снизился естественным образом - те, кто хотел, уже закупились.

«Я поддерживаю точку зрения российского правительства: оснований для паники никаких нет. Надо быть поспокойнее», — резюмировал эксперт.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>