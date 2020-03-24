РИАМО - 24 мар. Московская областная дума во вторник приняла сразу в трех чтениях законопроект, который увеличивает расходы бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования Московской области более чем на 261 миллион рублей, передает корреспондент РИАМО.

«Общий объем расходов бюджета ТФОМС МО увеличивается на величину неиспользованного по состоянию на 1 января 2020 года остатка средств в размере 261,3 миллиона рублей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эти средства образовались за счет неполного использования в 2019 году межбюджетных трансфертов от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, неполного использования в минувшем году бюджетных ассигнований и прочих неналоговых доходов, уточняется в материале.

Проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «О бюджете территориального Фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный губернатором Подмосковья, поддержали большинство депутатов.

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