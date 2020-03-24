РИАМО - 24 мар. В лесном массиве возле поселка Поведники городского округа Мытищи проводят сжигание порубочный остатков, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«В Хлебниковском участковом лесничестве Дмитровского лесничества вблизи поселка Поведники Мытищ продолжается сжигание порубочных остатков. Данные работы осуществляются с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и регламента по сжиганию порубочных остатков на территории земель лесного фонда Московской области», - говорится в сообщении.

В лесах Подмосковья проводят санитарно-оздоровительные мероприятия. Комитет лесного хозяйства Московской области выполняет санитарно-оздоровительных мероприятия на территории лесного фонда региона.