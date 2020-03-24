РИАМО - 24 мар. Аукцион по ликвидации нежелательной растительности вдоль дорог Подмосковья объявили в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», извещение находится в единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на ликвидацию борщевика Сосновского на автомобильных дорогах в Московской области», – сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ликвидации нежелательной растительности (борщевика Сосновского) на автомобильных дорогах в Московской области опубликовали в единой информационной системе.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы планируется осуществить с мая по август 2020 года.

Борщевик Сосновского – это опасное ядовитое растение, мощный и живучий сорняк, способный вызвать серьезные ожоги. Борьба с ним ведется в Московской области уже несколько лет.