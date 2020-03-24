РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Подольске с 26 марта перейдут на прием и выдачу документов по предварительной записи, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«С 26 марта все МФЦ Подмосковья, в том числе и в Подольске, вводят прием и выдачу документов исключительно по предварительной записи. Операторы предложат дату и время для посещения центров «Мои документы». Также будет организован бесплатный выездной прием документов для оказания госуслуг жителям старше 65 лет, находящимся на самоизоляции. Выезд будет произведен в удобное для заявителя место и время с необходимым оборудованием. Все сотрудники МФЦ, осуществляющие выезд, оснащены дезинфекционными препаратами и проинструктированы о соблюдении профилактических мер», - говорится в сообщении.

Записаться на прием в МФЦ, оставить заявку на выезд сотрудников, а также получить более подробную информацию можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30 с 8:00 до 20:00.

Обратиться за получением госуслуг можно дистанционно. В настоящее время на портале uslugi.mosreg.ru для жителей и представителей бизнеса полностью в электронном виде доступны 113 государственных и муниципальных услуг.