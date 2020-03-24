РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Жители подмосковных Люберец могут присоединиться к челленджу #живуспортомдома, который проводит спортивный портал «Живу Спортом» в своих социальных сетях, сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

«Для большинства находиться на самоизоляции непривычно, но это необходимая мера. Ведь даже если вы находитесь дома, то занятия спортом никто не отменял. Снимайте видео своих домашних тренировок и размещайте его в социальных сетях», - сказал Сурков.

Он добавил, что участникам челленджа необходимо добавлять видео с хештегом #живуспортомдома.

«Тренируйтесь, укрепляйте здоровье и делитесь своими успехами. Люберцы - территория спорта!» - заключил Сурков.