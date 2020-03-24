РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Спасатели подмосковных Люберец призвали водителей уступать спецтранспорту место на дороге, говорится в сообщении Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«Нередки случаи, когда автомобилисты не уступают дорогу спецтранспорту различных ведомств, в том числе и автомобилям пожарно-спасательных служб. Это особенно актуально в условиях плотного городского трафика. Люберецкое территориальное управление «Мособлпожспас» призывает граждан уступать дорогу спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами в городе и за его пределами», - говорится в сообщении.

Владельцев автомобилей просят правильно парковаться, особенно на внутридворовых территориях. Это позволит избежать помех в работе спасательных служб.

«При поступлении сигнала о возникновении пожара пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряженного городского трафика это достаточно сложно сделать. От времени прибытия на место происшествия или пожар напрямую зависят жизни и здоровье многих людей», - отмечается в материале.