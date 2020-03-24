РИАМО - 24 мар. Московская областная дума наделила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева полномочиями по предоставлению временных мер социальной поддержки в период предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается наделить губернатора Московской области полномочием по принятию решений о предоставлении временных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также о порядке их предоставления в периоды функционирования органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС в режимах повышенной готовности, <…> действия ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В материале уточняется, что губернатор будет вправе принять решение об изменении или приостановлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предоставленных до введения функционирования органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режимах повышенной готовности, чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, ограничительных мероприятий, в частности, введения карантина, вводимых в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний на территории региона.

Проект закона сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.