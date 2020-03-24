РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Городская клиническая больница Мытищ ограничила вход и въезд на свою территорию в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«Информация для пациентов! Уважаемые посетители, напоминаем вам, что в связи с ограничительными мероприятиями, введенными в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Московской области №9» от 15 марта 2020 года, все входы и въезды на территорию больницы закрыты», - говорится в сообщении.

Попасть на территорию больницы можно только через центральный контрольно-пропускной пункт. Администрация МГКБ просит заранее выбирать маршрут.

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