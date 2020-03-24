РИАМО - 24 мар. В текущем году планируют благоустроить территорию вдоль Акуловского водоканала в Королеве, в единой информационной системе закупок разместили аукцион на выполнение данных работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству территории вдоль Акуловского водоканала в Королеве», – сказала председатель комитета Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории вдоль Акуловского водоканала – пешеходной зоны и прилегающих территорий – в городском округе Королев опубликовали в единой информационной системе закупок.

Благоустройство осуществят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объект включили в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование для данного проекта осуществляется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Завершить работы планируется в 2020 году.