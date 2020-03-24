РИАМО - 24 мар. По данным Роспотребнадзора, в России 93,6 тысячи жителей наблюдают у врачей из-за подозрения на Covid-2019, сообщает Газета.ru.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 149,7 тысячи человек. По состоянию на 23 марта 2020 года под контролем остаются 93,6 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Отечественные специалисты провели почти 186 тысяч анализов на наличие коронавируса.

Для тех, кто здоров, но не имеет возможности изолироваться, в России выделили 363 обсерваторов для изоляции на более чем 24 тысячи мест.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 382 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 16 тысяч заболевших, выздоровели почти 102 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 438 случаев заражения, 17 пациентов выздоровели.

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