РИАМО - 24 мар. Строительство инфекционной больницы в поселении Вороновское новой Москвы будет завершено в ближайшее время, в работах занято около 5 тысяч рабочих и свыше тысячи единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства объекта с использованием быстровозводимых конструкций.

«Мы строим полноценную современную инфекционную больницу на 500 коек. Оперативно была подобрана площадка и собрана огромная команда, работы идут полным ходом. На объекте занято более 5 тысяч человек, используется более 1 тысячи единиц техники», – сказал Собянин.

По его словам, в ближайшее время центр будет готов принять первых пациентов. Новая больница – это автономный стационар инфекционного профиля с возможностью оказания на месте всех необходимых видов медицинской помощи.

Мэр подчеркнул, что 500 коек больницы можно будет расширить до 656 мест, при этом каждая койка трансформируется под реанимационную. В рамках проекта возведут порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий.

«Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию принимают уже семь городских стационаров. При необходимости в кратчайшие сроки будет развернуто еще порядка десяти корпусов и перепрофилирован ряд действующих стационаров», – добавил градоначальник.

Пациентов в новом центре будут размещать в двухместных боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами. Завозить прибывших будут через шлюз с улицы, медперсонал будет проходить через шлюз изнутри. При необходимости, двухместные боксы могут быть трансформированы в трехместные. Палаты реанимации будут вмещать шесть коек.

В операционном и диагностическом блоках разместят современное оборудование. Это позволит осуществлять все виды исследований и вмешательств без перемещения больных в другие лечебные учреждения. Подачу кислорода в реанимационные палаты обеспечит собственная кислородная станция.

Кроме того, анализы будут проводиться в собственной лаборатории. На территории больницы возводят комфортабельные общежития для персонала на 1,3 тысячи человек. Для отдыха сотрудников оборудуются спортплощадки.

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