РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска до 29 марта проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями грузового транспорта, а также проверят наличие тахографов, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Игорь Русаков.

«В целях снижения уровня аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами до 29 марта на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится целевое профилактическое мероприятие «Тахограф», - сказал Русаков.

Личный состав подразделения ориентирован на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, лицензионных требований и условий, незаконного осуществления предпринимательской деятельности, нарушений режима труда и отдыха и иных противоправных действий со стороны водителей автотранспорта и должностных лиц, осуществляющих грузопассажирские перевозки.