РИАМО - 24 мар. Банк России посоветовал банкам по возможности ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах в качестве дополнительной меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

В частности, банкам рекомендуют ограничить функции выдачи и приема денег в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции. Это связано с тем, что конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных – прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Кроме этого, перед выдачей или загрузкой купюр в банкоматы банкам рекомендуется выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока гарантированной гибели вируса.

Также кредитным организациям рекомендовано регулярно проводить дезинфекцию всех банкоматов, терминалов, устройств для передачи наличных в помещениях банков и за их пределами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>