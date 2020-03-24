РИАМО - 24 мар. Банк России посоветовал банкам по возможности ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах в качестве дополнительной меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Газета.ru.
«Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.
В частности, банкам рекомендуют ограничить функции выдачи и приема денег в банкоматах, которые работают в режиме рециркуляции. Это связано с тем, что конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных – прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.
Кроме этого, перед выдачей или загрузкой купюр в банкоматы банкам рекомендуется выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока гарантированной гибели вируса.
Также кредитным организациям рекомендовано регулярно проводить дезинфекцию всех банкоматов, терминалов, устройств для передачи наличных в помещениях банков и за их пределами.
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