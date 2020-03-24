РИАМО (МЫТИЩИ) – 24 мар. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи проводит в соцсетях фотоконкурс «Огниво» в каждый дом!», сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие наши зрители! Мы решили придумать акцию – «Огниво» в каждый дом!» На протяжении нескольких дней, пока все сидят дома, мы будем выкладывать в сеть наши спектакли, видеоматериалы познавательного и развлекательного характера. Вы же, в свою очередь, делайте фотографии своих деток во время просмотра наших роликов. Сами тоже можете сфотографироваться. Главное условие: на снимке должен быть экран компьютера, на котором видно, что вы смотрите видео нашего театра. Так мы будем видеть, что вы с нами, что вы рядом, что мы не одиноки», – говорится в сообщении.

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Присылать снимки необходимо на почту: ognivo3@yandex.ru c пометкой «Огниво в каждый дом», либо выкладывать материалы у себя на страничках в соцсетях с хештегом #театрогниво. Самые активные получат от нас сюрприз от театра.

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