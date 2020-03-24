РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. С 18 марта в подмосковных Люберцах было зафиксировано свыше 110 сообщений о том, что не проводится дезинфекция подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

18 марта Госжилинспекция Московской области создала оперативный штаб для контроля за дезинфекционной обработкой подъездов.

«За первую неделю работы в городском округе Люберцы зафиксировано 116 сигналов о непроведении дезинфекционной обработки или неразмещении графиков дезинфекции. В частности, семь сигналов принято от муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области», - говорится в сообщении.

Также четыре сигнала обработано через Единую диспетчерскую службу Московской области, еще 105 сигналов поступили от жителей через социальные сети.

«Каждый сигнал государственные жилищные инспекторы и представители органов местного самоуправления берут на контроль и применяют меры воздействия на УК для выполнения поставленной задачи», – подчеркнула руководитель ведомства Ольга Федина.

Управляющие организации приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах с 16 марта. Это одно из противоэпидемических мероприятий в Подмосковье. Соответствующее решение принято региональным правительством в связи с введением режима повышенной готовности.