РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В городском округе Мытищи задержали иностранца, подозреваемого в вымогательстве 6 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» обратился 28-летний местный житель с заявлением о вымогательстве у него денежных средств.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское» установлен и задержан 38-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, проживающий в городе Москве, подозреваемый в вымогательстве», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленник под угрозой применения насилия требовал у 28-летнего предпринимателя денежные средства в сумме 6 миллионов рублей в счет несуществующего долга. И отметила, что при передаче части требуемой суммы в размере 3,5 миллионов рублей сотрудниками полиции подозреваемый был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.