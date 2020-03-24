РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Инструментальный конкурс в рамках областного фестиваля-конкурса «Юные таланты Московии» в Балашихе перенесли на конец апреля, сообщается на официальном сайте организатора мероприятия - детской-музыкально хоровой школы «Пионерия» имени Г.А. Струве.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение инструментальных конкурсов в рамках областного фестиваля-конкурса «Юные таланты Московии» переносятся на конец апреля. Информация о конкретных датах будет размещена на сайте», - говорится в сообщении.

Прием видеозаписей выступлений хоровых коллективов продлевается до 20 апреля. Результаты конкурсных хоровых прослушиваний будут опубликованы на сайте. Прослушивания хоровых коллективов на областном конкурсе «Юные таланты Московии» состоятся заочно по видеозаписи.

Требования к видеоматериалу: Внешний вид - концертные костюмы; программа записывается от начала до конца без перерыва (без монтажа); съемка должна быть осуществлена с одной точки, без приближений и удалений; в кадр должны попасть дирижер, концертмейстер и весь хор.

Видео пересылается в виде ссылки на доступный ресурс видеообмена. Конкурсант самостоятельно загружает свое видео на YouTube, в соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие, создает ссылку и пересылает ее на адрес электронной почты: e.romanova0110@mail.ru.

«В случае успешного просмотра конкурсант получает сообщение от оргкомитета «Заявка обработана». В случае недоступности видео по ссылке, конкурсант получает уведомление «Видео недоступно», после чего можно будет повторить попытку до 20 апреля включительно», - заключается в материале.