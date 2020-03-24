РИАМО – 24 мар. Для сердца крайне опасны выпечка и полуфабрикаты, также стоит отказаться от алкогольных и безалкогольных энергетических напитков, сообщает Газета.ru.

Испанский кардиолог Пабло Канепа обратил внимание на то, что именно эти продукты способствуют набору веса и могут привести к повышению холестерина, а также к риску развития диабета второго типа.

«Эксперт отметил, что стоит отказаться в том числе от алкогольных и безалкогольных энергетических напитков, а также от большого количества соли», - говорится в материале.

Кроме того, не стоит и злоупотреблять красным мясом, которое содержит большое количество насыщенных жиров. По словам кардиолога, полезнее есть курицу.

Кардиолог рекомендует еще есть больше орехов, использовать в пищу оливковое масло первого отжима, а также отдавать предпочтение некоторым видам рыбы и семечкам авокадо.