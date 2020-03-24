РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске до 29 марта пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход», сотрудники ГИБДД особое внимание уделят соблюдению правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Информируем, что в связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, и в целях стабилизации уровня аварийности, до 29 марта Госавтоинспекция городского округа Подольск будет проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», - говорится в сообщении.

Зачастую водители не выполняют требования уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, нарушают правила проезда регулируемых пешеходных переходов, остановки и стоянки в зоне действия пешеходного перехода и на тротуаре, создавая препятствий для движения пешеходов и не осознавая тот факт, что порой именно их действия приводят к трагическим последствиям.

Пешеходы также пренебрегают правилами дорожного движения, намеренно нарушают их, не осознавая реальной степени опасности и тяжести последствий такого поведения, перебегают проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода, не посмотрев по сторонам. Переходят дорогу вне пешеходного перехода либо в неустановленном месте, а также на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток не размещают на верхней одежде световозвращающие элементы и становятся незаметным для водителей.