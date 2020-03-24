РИАМО - 24 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области провел опрос на портале «Добродел» о качестве услуг связи в Подмосковье, в котором приняло участие более 1,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В соответствии со стандартом развития конкуренции в Московской области одним из принципов развития конкуренции является повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг.

«По итогам опроса 82% жителей Подмосковья считают достаточным количество операторов связи на территории Московской области. Большинство жителей (69%) удовлетворены возможностью выбора среди организаций связи в Московской области», – говорится в сообщении.

Наиболее значимыми критериями при выборе оператора являются: качество связи, уровень цен на услуги, быстрый интернет. Результаты опроса используют для совершенствования деятельности по содействию развитию конкуренции среди организаций, предоставляющих мобильную и телефонную связь.

Портал «Добродел» начал свою работу 1 октября 2015 года. На конец 2016 года в «Доброделе» было 262 тысячи зарегистрированных пользователей, более 420 тысяч сообщений. В 2018 году на портале числились уже более 750 тысяч жителей Подмосковья. В 2019 году портал преодолел отметку в 1,5 миллиона пользователей.