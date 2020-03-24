РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Управляющую компанию Подольска обязали устранить недостатки в дезинфекции ряда домов после проведенной проверки, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Представители комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа, реагируя на комментарии жителей в соцсетях, 23 марта провели объезд многоквартирных домов. Так, проверки проводились по адресам: улица Свердлова, дом №7, улица Большая Серпуховская, дома №№10/1 и 58, а также улица Филиппова, дома №№2 и 8А.

«Установлено, что работы по дезинфекции проводились по всем адресам, однако в домах под управлением «МУЖРП-5» был выявлен ряд недостатков. Представителю управляющей компании даны указания об устранении замечаний. В «МУЖРП-4» недостатков не выявлено», - говорится в сообщении.

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