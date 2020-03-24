РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 мар. В подмосковных Люберцах с начала 2020 года произошло 10 аварий с участием легковых такси, самым распространенным видом ДТП с такси был наезд на пешехода, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Количество ДТП с участием легковых такси с начала 2020 года составило 10 аварий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 233%. Каждый месяц уровень аварийности был выше аналогичного периода прошлого года, начиная с января, где было совершено 4 ДТП, тогда как в прошлом году происшествий рассматриваемой категории зафиксировано не было. В феврале и марте рост ДТП достиг 100%», – говорится в сообщении.

Чаще всего аварии с такси происходили в воскресенье – 3 ДТП, в период времени с 16:00 до 18:00. Самым распространенным типом ДТП с такси был наезд на пешехода – 5 из 10 ДТП, что на 150% выше аналогичного периода прошлого года, вторыми по частоте стали столкновения – 3 ДТП. В 50% случаев водителями такси, ставшими участниками ДТП, стали граждане ближнего зарубежья.

Низкий уровень знаний ПДД, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, нарушение режима труда и отдыха водителей негативно влияют на безопасность дорожного движения и состояние преступности в регионе. В этой связи сотрудниками ГИБДД будет уделено особое внимание выявлению соблюдения водителями указанной категории транспортных средств правил дорожного движения.