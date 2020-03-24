РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Школу на 1 100 мест построят в деревне Погорелки городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Школа рядом со строящимися жилыми кварталами будет иметь светлые модернистские фасады с применением разноцветного стемалита и желтых межоконных вставок.

«Общая площадь здания школы составит 16 150 квадратных метров, площадь застройки – 6 083 квадратных метра. Школа будет построена с собственной спортивной инфраструктурой – стадионом с полем для мини-футбола и волейбольной площадкой. Также на участке планируется создать учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и площадкой для занятий на открытом воздухе. Для возможности использования здания маломобильными группами населения предусмотрены пандусы и два лифта, расположенные в учебных блоках школы», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Блоки начальной и средней школы размещены в форме каре с внутренним двором – объемы расположены симметрично относительно центрального входа в западной, восточной и южной частях здания. Отмечается, что школьный вестибюль ориентирован на проектируемый бульвар строящегося рядом жилого комплекса и акцентирован нависающим объемом библиотечно-информационного блока, под ним из общего объема здания выдвинут актовый зал.

«Таким образом, центральный вестибюль оказывается в тени импровизированного навеса. При этом достаточное количество естественного освещения обеспечивается за счет сплошного остекления входной группы», - говорится в материале.

Прозрачный фасад главного вестибюля и гардероба объединяет внутреннее пространство школы с улицей. Парадная лестница, разделенная зоной для сидения, приводит учащихся на второй этаж в двухсветное фойе актового зала, которое является главным общественным пространством и коммуникационным ядром школы. Для подъема на третий этаж предусмотрено продолжение открытой лестницы, ведущее в учебные блоки и двухсветное пространство библиотеки.